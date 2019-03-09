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У Франції створили повітряно-космічні сили

Відтак, у складі збройних сил Франції діятиме новий вид – повітряно-космічні сили
У Франції створили космічне командування та новий вид збройних сил – повітряно-космічні сили.
У Франції створили повітряно-космічні сили Фото: EPA

Рішення про створення космічного командування ухвалив раніше президент Франції Еммануель Макрон у межах реалізації Оборонної космічної стратегії до 2030 року, повідомляє "Укрінформ".

Відтак, у складі збройних сил Франції діятиме новий вид – повітряно-космічні сили.

Згідно із законом про військове планування, упродовж 2019-2025 років на розвиток космічної оборони передбачено фінансування обсягом у 3,6 млрд євро.

Космічне командування плануватиме та управлятиме угрупованням супутників.

Оборонна космічна стратегія Франції також передбачає широке міжнародне співробітництво, зокрема, на рівні НАТО і Євросоюзу.

Нагадаємо, що міністри оборони країн-членів НАТО затвердили нову політику у сфері космосу.

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03 09 2019 22:56
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