У Франції створили повітряно-космічні сили
Рішення про створення космічного командування ухвалив раніше президент Франції Еммануель Макрон у межах реалізації Оборонної космічної стратегії до 2030 року, повідомляє "Укрінформ".
Відтак, у складі збройних сил Франції діятиме новий вид – повітряно-космічні сили.
Згідно із законом про військове планування, упродовж 2019-2025 років на розвиток космічної оборони передбачено фінансування обсягом у 3,6 млрд євро.
Космічне командування плануватиме та управлятиме угрупованням супутників.
Оборонна космічна стратегія Франції також передбачає широке міжнародне співробітництво, зокрема, на рівні НАТО і Євросоюзу.
Нагадаємо, що міністри оборони країн-членів НАТО затвердили нову політику у сфері космосу.
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