У НАТО затвердили нову політику у сфері космосу
"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок у сфері адаптації НАТО, затвердивши нову всеосяжну політику у сфері космосу. Космічний простір є важливим елементом забезпечення оборони і стримування з боку Північноатлантичного альянсу - від можливості здійснення навігації та відстеження сил до супутникового зв'язку виявлення пуску ракет", - зазначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє "Європейська правда".
"Наша нова політика буде спрямовувати наш підхід до космосу: як у сфері можливостей, так і стосовно викликів", - додав він.
Столтенберг підкреслив, що у контексті нової політики не йдеться про мілітаризацію космосу.
"Але НАТО може відіграти важливу роль як майданчик з обміну інформацією та підвищення оперативної сумісності, і забезпечити необхідною підтримкою наші місії та операції", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, що до кінця року НАТО створить оновлену систему сил високої готовності.
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