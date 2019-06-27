До кінця року НАТО створить оновлену систему сил високої готовності "Ми обговорили роботу із зміцнення системи стримування та оборони НАТО. Це включає у себе нашу ініціативу готовності, відому як "чотири/тридцять"

До кінця поточного року союзники по НАТО мають намір завершити створення сил високої готовності, які вбиратимуть у себе сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти.

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"Ми обговорили роботу із зміцнення системи стримування та оборони НАТО. Це включає у себе нашу ініціативу готовності, відому як "чотири/тридцять". Союзники матимуть 30 бойових кораблів, 30 сухопутних батальйонів, 30 повітряних ескадрилей, які перебуватимуть в стані готовності у 30 днів. Ми змогли вже генерувати три чверті необхідних сил", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ". Він зауважив, що попереду багато роботи, але вже до кінця поточного року, за рішенням міністрів оборони країн НАТО, ці сили високої готовності мають вийти на рівень бойової спроможності. Нагадаємо, що український підрозділ вперше отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО.

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