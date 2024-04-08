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ПОЛІТИКА

Франція планує збільшити випуск артустановок Caesar у зв'язку з війною в Україні

08 квітня 2024, 21:58
Франція планує збільшити випуск артустановок Caesar у зв'язку з війною в Україні
Це пов'язано з війною в Україні.

Виробник самохідних артустановок Caesar хоче збільшити їх випуск до 12 штук на місяць.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Forces Operations Blog.

Зазначається, що на поточний момент компанія випускає шість установок Caesar на місяць. А до початку війни в Україні Nexter виробляв лише дві артустановки на місяць.

"Ми збираємося збільшити виробництво до 12 гармат на місяць", - заявив цього тижня Лекорню.

Він додав, що це зобов'язання, взяте на себе промисловцем, покаже спроможність Франції реагувати на потреби України, а також усіх європейських партнерів, які є членами НАТО, і які перебувають у процесі досягнення виділення своїх 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, Франція також розширює виробництво радарів у відповідь на війну в Україні.

Франціяоборонавійна в Україні

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