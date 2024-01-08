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CУСПІЛЬСТВО

Франція планує збудувати не менше 14 нових ядерних реакторів – ЗМІ

08 січня 2024, 13:45
Франція планує збудувати не менше 14 нових ядерних реакторів – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Міністр енергетики Франції підкреслила, що життєво важливо будувати більше ядерних реакторів і збільшувати частку відновлюваних джерел енергії у Франції.

Міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що країна потребує більше запланованих шести нових атомних електростанцій, і що варто збудувати щонайменше 14 нових реакторів.

Про це пише Reuters.

Міністр підкреслила, що життєво важливо будувати більше ядерних реакторів і збільшувати частку відновлюваних джерел енергії у Франції: це до 2035 року може зменшити залежність країни від викопного палива до 40% з 60%.

"Нам потрібна ядерна енергія поза межами перших шести EPR (європейських реакторів під тиском), оскільки наявний парк не буде вічним", - сказала міністр.

Паньє-Рунаше зазначила, що вихід за рамки 14 EPR стане "гарною темою для обговорення із законодавцями".

Парламент Франції у березні минулого року схвалив план будівництва нових АЕС. Макрон має намір розпочати будівництво першого ядерного реактора нового покоління EPR2 до кінця свого другого п'ятирічного терміну у травні 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Британія інвестує у ядерне паливо, щоб витіснити путіна зі світового енергетичного ринку.

Франціяядерний реактор

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