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ПОЛІТИКА

Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні

28 березня 2023, 15:52
Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні
Фото: з вільного доступу
Також Себастьян Лекорню пообіцяв дуже скоро надіслати нам систему ППО.

Франція подвоїть кількість снарядів калібру 155 мм, які постачає в Україну, до 2 тисяч на місяць.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.

"Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня", - сказав Лекорню.

Українські військові використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.

За словами Лекорню, Париж також "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T. Українські військові вже пройшли навчання на ній.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив у лютому, що Київ використовує більше боєприпасів зазначеного калібру, ніж Альянс може виробити. Відтоді Європейський Союз вирішив виділити два мільярди євро на постачання Україні одного мільйона снарядів калібру 155-мм.

На початку березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що наразі Україна в середньому використовує в місяць 110 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. 

Раніше повідомлялось, що Франція закупить для України 40 бойових літаків.

ФранціявійнадопомогаППОснаряди

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