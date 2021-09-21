Франція погрожує заблокувати торговельну угоду ЄС з Австралією

Тримати своє слово - це умова довіри між демократіями та союзниками. Тому немислимо просуватися вперед в торгових переговорах, як ніби нічого не сталося з країною, якій ми більше не довіряємо

Франція пригрозила накласти вето і заблокувати угоду ЄС про вільну торгівлю з Австралією через скасування угоди на підводні човни на суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Французький міністр у справах Європи Клеман Бон заявив, що Париж заблокує подальший прогрес в торгових переговорах, які, як очікується, завершаться запланованим 12-м раундом у Брюсселі в жовтні.

"Тримати своє слово - це умова довіри між демократіями та союзниками. Тому немислимо просуватися вперед в торгових переговорах, як ніби нічого не сталося з країною, якій ми більше не довіряємо", - сказав він.

ЄС і Австралія почали торгові переговори в 2018 році за сильної французької підтримки, незважаючи на традиційну протидію Франції міжнародній конкуренції, особливо в сільськогосподарських товарах.

Вартість анульованого французького контракту на підводні човни більше, ніж вигода від торгової угоди ЄС з Австралією, яка оцінюється у 21 мільярд євро у вигляді експорту товарів і послуг для ЄС.

Для домовленості про торговельну угоду необхідна згода всіх країн ЄС.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "неприйнятним" ставлення до Франції, коментуючи угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Париж втратив контракт на поставку підводних човнів.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.