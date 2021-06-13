Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Франція: політика обсипали борошном на мітингу проти Ле Пен

Інцидент стався у Парижі - під час інтерв'ю невідомий обсипав Жан-Люка Меланшона борошном
Під час одного з мітингів французьких лівих, було обсипано мукою лідера "Лівої партії" Жан-Люка Меланшона.
Франція: політика обсипали борошном на мітингу проти Ле Пен Жан-Люк Меланшон Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Мітинги 12 червня проводилися у кількох містах Франції. Прихильники лівих поглядів протестували протии "ультраправих ідей", а точніше - протии "Національного обєднання" Марін Ле Пен.

"Союз з крайніми правими більше не є табу, расистські та сексистські висловлювання і дії множаться, нападки на волі і соціальні права ростуть", - заявили організатори акції.

Інцидент стався  у Парижі - під час інтерв'ю невідомий обсипав Жан-Люка Меланшона борошном.

Сам Меланшон порівнює цей напад із нещодавнім ляпасом президенту Макрону. "Я не знаю, що було мотивом обсипати мене борошном. Проте  поріг насилля вже подолано",- заявив він.

Показово, що нападник вже встиг дати коментар французькій редакції Russia Today, заявивши, що причиною нападу э корупція всього політичного класу у країні. При цьому він заявив, що не вважає себе фашистом.

Нагадаємо, Жан-Люк Меланшона є засновником і лідером "Лівої партії". На президентських виборах 2012 року він посів четверте місце, здобувши підтримку більш ніж 11% французів.

Нагадаємо, що у Франції чоловік дав ляпаса президентові Еммануелю Макрону під час його спілкування з громадянами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2021 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.