Франція: політика обсипали борошном на мітингу проти Ле Пен
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
Мітинги 12 червня проводилися у кількох містах Франції. Прихильники лівих поглядів протестували протии "ультраправих ідей", а точніше - протии "Національного обєднання" Марін Ле Пен.
"Союз з крайніми правими більше не є табу, расистські та сексистські висловлювання і дії множаться, нападки на волі і соціальні права ростуть", - заявили організатори акції.
Інцидент стався у Парижі - під час інтерв'ю невідомий обсипав Жан-Люка Меланшона борошном.
Сам Меланшон порівнює цей напад із нещодавнім ляпасом президенту Макрону. "Я не знаю, що було мотивом обсипати мене борошном. Проте поріг насилля вже подолано",- заявив він.
Показово, що нападник вже встиг дати коментар французькій редакції Russia Today, заявивши, що причиною нападу э корупція всього політичного класу у країні. При цьому він заявив, що не вважає себе фашистом.
Нагадаємо, Жан-Люк Меланшона є засновником і лідером "Лівої партії". На президентських виборах 2012 року він посів четверте місце, здобувши підтримку більш ніж 11% французів.
Нагадаємо, що у Франції чоловік дав ляпаса президентові Еммануелю Макрону під час його спілкування з громадянами.
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