Реєстрація Вхід
RSS
ВІДЕО

У Франції чоловік дав ляпаса президентові Макрону

Коли він підійшов до натовпу, який на нього чекав поза огорожею, чоловік узяв його за руку, а другою вдарив президента по обличчю
У Франції чоловік дав ляпаса президентові Еммануелю Макрону під час його спілкування з громадянами.
У Франції чоловік дав ляпаса президентові Макрону Фото: Ukrinform
Про це повідомляє BFM TV, передає Укрінформ. 
 
Як зазначається, під час візиту в департамент Дром Макрон вирішив поспілкуватися з людьми. Коли він підійшов до натовпу, який на нього чекав поза огорожею, чоловік узяв його за руку, а другою вдарив президента по обличчю.
 
Зазначається, що двоє чоловіків затримані й допитані через цей інцидент.
 
 
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс засудив дії нападника. "Демократія - це дискусія, діалог, висловлення незгоди, але це не може виливатися у насильство та агресію", - сказав він під час виступу у парламенті.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2021 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.