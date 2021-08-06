ВІДЕОУ Франції чоловік дав ляпаса президентові Еммануелю Макрону під час його спілкування з громадянами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції чоловік дав ляпаса президентові Макрону
Коли він підійшов до натовпу, який на нього чекав поза огорожею, чоловік узяв його за руку, а другою вдарив президента по обличчю
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє BFM TV, передає Укрінформ.
Як зазначається, під час візиту в департамент Дром Макрон вирішив поспілкуватися з людьми. Коли він підійшов до натовпу, який на нього чекав поза огорожею, чоловік узяв його за руку, а другою вдарив президента по обличчю.
Зазначається, що двоє чоловіків затримані й допитані через цей інцидент.
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс засудив дії нападника. "Демократія - це дискусія, діалог, висловлення незгоди, але це не може виливатися у насильство та агресію", - сказав він під час виступу у парламенті.
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