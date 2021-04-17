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Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим
За результатами зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануель Макрон опублікував у Twitter допис українською.
Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською Фото: ВВС
"Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим", - написав Емануель Макрон у Twitter
 
Цей же допис продубльований і французькою мовою.
 
Нагадаємо, що Емануель Макрон і Володимир  Зеленський зустрілися в Парижі 16 квітня, згодом до них приєдналася Ангела Меркель.
 
Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".
 
Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.
 
Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.
 
 
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17 04 2021 13:19
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