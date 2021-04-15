ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в п'ятницю, 16 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон і Зеленський зустрінуться в Парижі 16 квітня
Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці
Фото: ВВС
Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердили виданню Le Figaro в Єлисейському палаці.
Макрон і Зеленський зустрінуться у зв'язку з ростом напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.
Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.
Минулого тижня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що двома найбільшими темами президентського порядку денного буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.
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15 04 2021 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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