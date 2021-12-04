CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися кожного дня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова до російського вторгнення - Зеленський
Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення РФ), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (росіяни) готові, але і ми готові тому, що знаходимося на своїй землі та на своїй території
Фото: zik.ua
"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення РФ), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (росіяни) готові, але і ми готові тому, що знаходимося на своїй землі та на своїй території", - сказав Президент, повідомляє "Укрінформ".
За словами Зеленського бійці на передовій повинні також знати, що вони мають політичну підтримку.
"Якщо я відвідаю військову базу, хлопці на самій передовій фронту почують про це і подумають, що я про них забув. Вони повинні знати, що мають політичну підтримку", - додав Президент.
Глава держави також зазначив, якщо Сполучені Штати бачать Україну в НАТО, то це має підкріплюватися діями.
"Якщо вони (США) бачать Україну в НАТО, то вони повинні це сказати прямо, і це зробити. Не тільки на словах", - підсумував Зеленський.
Минулого тижня Президент Володимир Зеленський здійснив дводенну робочу поїздку на Донбас і відвідав бойові позиції, де з початку року було найбільше поранених та загиблих бійців.
Нагадаємо, що Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона.
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12 04 2021 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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