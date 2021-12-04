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Україна готова до російського вторгнення - Зеленський

Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення РФ), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (росіяни) готові, але і ми готові тому, що знаходимося на своїй землі та на своїй території
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися кожного дня.
Україна готова до російського вторгнення - Зеленський Фото: zik.ua
"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення РФ), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (росіяни) готові, але і ми готові тому, що знаходимося на своїй землі та на своїй території", - сказав Президент, повідомляє "Укрінформ". 
 
За словами Зеленського бійці на передовій повинні також знати, що вони мають політичну підтримку.
 
"Якщо я відвідаю військову базу, хлопці на самій передовій фронту почують про це і подумають, що я про них забув. Вони повинні знати, що мають політичну підтримку", - додав Президент.
 
Глава держави також зазначив, якщо Сполучені Штати бачать Україну в НАТО, то це має підкріплюватися діями.
 
"Якщо вони (США) бачать Україну в НАТО, то вони повинні це сказати прямо, і це зробити. Не тільки на словах", - підсумував Зеленський.
 
Минулого тижня Президент Володимир Зеленський здійснив дводенну робочу поїздку на Донбас і відвідав бойові позиції, де з початку року було найбільше поранених та загиблих бійців.
 
Нагадаємо, що Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона.
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12 04 2021 16:46
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