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Франція поставить Києву сотні старої бронетехніки і ракети Aster

31 березня 2024, 12:39
Франція поставить Києву сотні старої бронетехніки і ракети Aster
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж надасть Україні ракети та сотні бронетехніки.

Вони будуть поставлені в цьому році і на початку 2025 року.

Про це міністр розказав в інтерв’ю LeParisien.

Мова йде про відомі бронетранспортери VAB, яким більше 40 років. 

Самі французи вже переходять на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ... Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях", - заявив Лекорню.

Міністр додав, що у відповідь на запити Києва щодо посилення ППО, Париж розблокує боєприпаси Aster 30 для SAMP/T - еквівалента американського Patriot.

"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - сказав очільник Міноборони.

Він не виключає, що у Франції можуть посунути пріоритет з цивільних на військових виробників, щоб прискорити процес. Влада квапить оборонну промисловість, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України.

Днями стало відомо, що Франція поставить Україні 78 САУ Caesar.

 

Франціяпідтримка України

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