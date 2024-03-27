Франція поставить Україні 78 САУ Caesar
Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню, повідомляє новинна агенція АР.
Міністр додав, що між Францією, Україною і Данією досягнуто домовленості про фінансування, що дозволить країні "швидко доставити" гаубиці українській стороні.
За його словами, Франція також нарощує постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для боротьби зі вторгненням росії.
Франція поставила за мету передати Україні у 2024 році 80 тисчс снарядів для 155-мм гармат.
Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2024 року було поставлено 30 тисяч снарядів.
Лекорню нагододавлосив, що Франція бере участь у пошуках наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б викупити в країнах за межами Євросоюзу в межах чеської ініціативи.
Нагадаємо, що Євросоюз за 25 місяців війни надав Україні мілітарної допомоги на €31 млрд.