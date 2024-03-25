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Євросоюз за 25 місяців війни надав Україні мілітарної допомоги на €31 млрд

25 березня 2024, 13:14
Євросоюз за 25 місяців війни надав Україні мілітарної допомоги на €31 млрд
Фото: з відкритих джерел
Європейський фонд миру - міжурядовий та позабюджетний фонд ЄС було створено ще в 2021.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав в блозі.

Бюджет фонду спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро. 

"Хоча EPF спочатку не було створено для цієї мети, він став основою нашої військової підтримки України. На даний момент ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн", - написав Боррель.

Він додав, що завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України.

"Окрім іншого, до літа цього року ми навчимо 60 тисяч українських солдатів; ми передали Україні 500 тисяч артилерійських снарядів, а до кінця року їх буде понад 1 мільйон. Крім того, європейська оборонна промисловість також постачає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля", - написано в блозі.

Борель визнав, що цього далеко не достатньо, і нам необхідно збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що спрямовуються на підтримку України.

"Минулого понеділка на Раді закордонних справ ми ухвалили рішення створити новий Фонд допомоги Україні в рамках EPF на 5 млрд євро, для продовження військової підтримки України. Минулої середи я також запропонував Раді перенаправити 90% надзвичайних доходів від російських іммобілізованих активів до EPF, щоб збільшити фінансові можливості військової підтримки України", - підсумував Боррель.

Ми також повідомляли, що 20 березня голова європейської дипломатії запропонував країнам — членам ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на придбання зброї для України через Європейський фонд миру. 

Євросоюзвійськова допомогаЄвропейський фонд миру

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