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ПОЛІТИКА

Боррель хоче використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

19 березня 2024, 13:33
Боррель хоче використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України
Фото: Українська правда
За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.

Про це повідомляє  Reuters.

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 21-22 березня.

Боррель наголосив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

"Конкретна пропозиція буде подана завтра, - сказав він. - Це має бути погоджено державами-членами".

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

війнаБоррельросійські активи

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