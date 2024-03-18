Глави МЗС ЄС розглянуть збільшення фонду миру на €5 млрд і використання прибутків від активів рф(оновлено)
Про це розказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Європейська правда.
"Я сподіваюся, що ми врешті-решт ухвалимо сьогодні важливі рішення. Перше – український фонд підтримки з поповненням для Європейського фонду миру у розмірі 5 млрд євро, над чим дискутували тижнями. Я сподіваюсь, що сьогодні міністри точно це схвалять", - заявив Боррель.
Він додав, що сподівається на політичну згоду міністрів щодо використання доходів від заморожених активів росії на підтримку України, зокрема для збільшення можливостей фінансувати українську оборону.
"Я сподіваюся, що сьогодні буде досягнуто політичної згоди, аби нарешті перейти до дій щодо цього", – вважає дипломат ЄС.
Міністри мають намір ухвалити санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального.
На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.
Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.
"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", – заявив міністр.