Зустріч міністрів ЄС відбудеться сьогодні і в ній дистанційно візьмуть участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це розказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Європейська правда.

"Я сподіваюся, що ми врешті-решт ухвалимо сьогодні важливі рішення. Перше – український фонд підтримки з поповненням для Європейського фонду миру у розмірі 5 млрд євро, над чим дискутували тижнями. Я сподіваюсь, що сьогодні міністри точно це схвалять", - заявив Боррель.

Він додав, що сподівається на політичну згоду міністрів щодо використання доходів від заморожених активів росії на підтримку України, зокрема для збільшення можливостей фінансувати українську оборону.

"Я сподіваюся, що сьогодні буде досягнуто політичної згоди, аби нарешті перейти до дій щодо цього", – вважає дипломат ЄС.

Міністри мають намір ухвалити санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального.