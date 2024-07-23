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ПОЛІТИКА

Гарріс здобула необхідну підтримку делегатів для висунення в президенти від Демократичної партії – AP

23 липня 2024, 09:41
Гарріс здобула необхідну підтримку делегатів для висунення в президенти від Демократичної партії – AP
з вільних джерел
рріс отримала підтримку 2538 делегатів, що значно перевищує 1976, необхідних для перемоги у першому турі.

Віце-президентка США Камала Гарріс набрала достатньо голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє Associated Press.

Опитування делегатів, проведене виданням, показало, що Гарріс отримала підтримку 2538 делегатів, що значно перевищує 1976, необхідних для перемоги у першому турі. Жоден із делегатів, з якими зв'язувалося AP, не назвав жодного іншого кандидата.

Зокрема, голова демократичної партії штату Каліфорнія Расті Рікс заявив, що у вівторок 75-80% делегації штату перебували на телефонній нараді і одноголосно підтримали Гарріс.

"Я не чув, щоб хтось згадував чи закликав до якогось іншого кандидата. Сьогоднішнє голосування було знаменним", - сказав Хікс.

Також AP зазначає, що після виходу президента США Джо Байдена з перегонів, передвиборча кампанія Гарріс встановила новий 24-годинний рекорд із пожертвувань на пост президента. Мова йшла про 81 млн доларів за добу.

Водночас, видання не називає Камалу Гарріс новим передбачуваним кандидатом. Це пов'язано з тим, що делегати з'їзду все ще можуть вільно голосувати за кандидата на вибори на з'їзді в серпні або ж якщо демократи проведуть віртуальну перекличку перед цими зборами в Чикаго.

У своїй заяві Гарріс відреагувала на підрахунки AP заявивши, що вона вдячна Байдену та всім у Демократичній партії, хто вже виявив довіру.

"І я з нетерпінням чекаю на можливість донести нашу позицію безпосередньо до американського народу", - додала вона.

У понеділок віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою однієї з найдавніших і найвідоміших демократок Америки – Ненсі Пелосі – у балотуванні на пост президента США після того, як у неділю чинний президент оголосив, що не братиме участі у виборчих перегонах.

"Я з ентузіазмом підтримую Камалу Гарріс на президентських виборах - офіційно, особисто і політично. З політичної точки зору Камала Гарріс, як жінка в політиці, є блискуче проникливою – і я повністю впевнена, що вона приведе нас до перемоги в листопаді", – сказала Пелосі у своїй заяві. 

Пелосі, яка залишається впливовою після того, як залишила пост спікера Палати представників у 2022 році, зіграла провідну роль у переконанні 81-річного Байдена припинити свою кампанію на тлі побоювань щодо його когнітивних здібностей та здатності перемогти республіканця Дональда Трампа і очолювати Білий дім упродовж наступних чотирьох років. 

Нагадаємо, демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня за допомогою онлайн-голосування.

підтримкаВибори в СШАКамала Гарріс

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