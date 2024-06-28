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Вже цього літа Україна отримає перші гроші від заморожених активів рф – Єврорада

28 червня 2024, 15:41
Вже цього літа Україна отримає перші гроші від заморожених активів рф – Єврорада
Фото: reuters.com
Європейська рада цього літа планує направити в Україну перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, які були заблоковані в Європі після початку війни росії в Україні.

Про це йдеться в тексті підсумкового документу саміту, передає Укрінформ.

Також Єврорада доручила виконавчим структурам Євросоюзу опрацювати законодавчу основу для надання Україні до кінця року, разом із партнерами по G7, додаткового кредиту в 50 млрд євро, який буде обслуговуватися за рахунок цих надходжень. 

"Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, для (розвитку) спроможностей її оборонної промисловості та для її відновлення, Єврорада має надію, що перші перерахування будуть здійснені цього літа", - написано в документі.

Країни ЄС доручили виконавчим структурам: Європейській комісії, високому представнику ЄС та Раді ЄС продовжити роботу з метою надання Україні додаткового фінансування на 50 мільярдів євро у формі кредиту, який буде обслуговуватися та виплачуватися за рахунок надходжень від заблокованих російських активів. Для реалізації цього проєкту, який був ініційований ЄС разом із партнерами по G7, мають бути враховані всі правові та фінансові аспекти.

Кошоти, що надходитимуть з цього джерела, будуть спрямовані на поточну та майбутню підтримку України у військовій сфері, для потреб забезпечення бюджетної стабільності та для зусиль із відновлення країни.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими до того, як росія зупинить свою агресивну війну проти України і компенсує їй шкоду, що була спричинена цією війною", - йдеться у висновках Європейської ради.

Нагадаємо, що Європейський союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів росії цього року.

 
активи рфЄврорада

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