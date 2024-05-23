Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів – Reuters

При цьому Німеччина готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи.

Німеччина відкрита для використання доходів від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього", - повідомило джерело агентства у Міністерстві фінансів Німеччини.

При цьому Німеччина готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького Міністерства фінансів, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Reuters зазначає, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 в Італії, на яку запрошено також й Україну.

Нагадаємо, країни Заходу заморозили активи Центрального банку росії на суму близько 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

21 травня Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів росії.