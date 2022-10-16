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Франція поставить Україні зенітні комплекси Crotale

Франція надасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale.
Франція поставить Україні зенітні комплекси Crotale Фото: з вільного доступу

Анонсував голова французького Міноборони Себастьян Лекорню, передає Associated Press.

"Вони будуть особливо корисні у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", - сказав міністр.

За словами Лекорню, Франція має в своєму розпорядженні 12 батарей даних ППО, проте поки невідомо, скільки з них направлять Україні. ЗРК Crotale, що вибули зі складу французьких збройних сил, змінять більш сучасні системи ППО Mamba.

Очікується, що Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.

Також міністр підтвердив, що Франція навчатиме на своїй території до 2 тисяч українських військових. Кілька тижнів їх навчатимуть ведення бою, використання французької техніки, навичок, пов'язаних із тилом та постачанням.

Також Париж виділив 100 млн євро у фонд, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

За словами Лекорню, французький оборонний бюджет досягне 44 млрд євро у 2023 році – максимальний рівень з часів Другої світової війни. Міністр додав, що у 2017 році, коли починався перший термін президентства Еммануеля Макрона, розмір оборонного бюджету становив 32.3 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar.

 

 

 

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16 10 2022 20:57
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