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Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar

Франція розглядає можливість відправки в Україну додаткових самохідних артилерійських гармат Caesar. Президент Еммануель Макрон заявив, що продовжить підтримку України.
Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє  BFMTV .

"Ми працюємо над кількома запитами, з кількома державами-членами Євросоюзу, зокрема над новими Caesar", - сказав він на прес-конференції в Празі після першого засідання Європейської політичної спільноти.

З початку війни Франція надала Україні 18 гармат Caesar калібру 155 мм з дальністю стрільби 40 км, встановлених на вантажівках, протитанкові та зенітні ракети, передові броньовані машини (VAB), паливо, індивідуальне спорядження та близько п'ятнадцяти 155-мм гармат, що буксируються.

Тепер Париж планує поставити Києву від 6 до 12 додаткових гармат Caesar, взятих із замовлення Данії. Франція також вивчає можливість постачання до Києва 20 бронемашин Bastion.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну з фінансової точки зору, з гуманітарної точки зору та з військової точки зору", - сказав Макрон.

Франція продовжує рухатися вперед на основі запитів, що надійшли, і дуже тісно координує дії між членами Європейського Союзу і країнами, що не входять до Європейського Союзу, повідомив Макрон, маючи на увазі Великобританію.

Раніше повідомлялось, що Чехія надасть Україні важке озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.

 

 


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07 10 2022 14:17
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