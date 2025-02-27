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ПОЛІТИКА

Франція пропонує створити "запаси зброї" для України в Європі

27 лютого 2025, 16:47
Франція пропонує створити
Фото: з вільного доступу
Водночас "найкращою гарантією безпеки для України" міністр назвав українську армію.

Франція запропонує європейським державам створити на своїй території "запаси зброї", які в разі потреби можуть бути перекинуті в Україну, щоб утримати москву від повторного нападу. Таку заяву зробив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Про це повідомляє Le Monde.

"Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів... Це ідея, яку ми збираємося винести на обговорення, щоб її могли підтримати різні європейські країни", - сказав він.

У його оточенні пояснили, що в умовах, коли росія, як і раніше, становитиме загрозу для Європи, створення таких запасів озброєнь і боєприпасів також дасть змогу європейським державам підтримувати діяльність своєї оборонної промисловості після припинення бойових дій в Україні.

Говорячи про можливе розміщення європейських військ в Україні для гарантії майбутнього припинення вогню, Лекорню зауважив, що є "рамка для роздумів, яка полягає в наявності миротворчих сил, тобто, щойно зброя замовкне, контингентів, які дадуть змогу гарантувати це".

Водночас "найкращою гарантією безпеки для України" міністр назвав українську армію:

"Зараз на карту поставлено також забезпечення того, щоб українська армія продовжувала мати можливість захищати себе не тільки в цей час, а й навіть тоді, коли замовкнуть гармати".

Нагадаємо, Франція паралельно веде переговори з Україною про можливі поставки мінеральної сировини для своєї оборонної промисловості. 

Франціязброявійна в Українігарантії безпеки

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