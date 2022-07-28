Франція розглядає можливість поставок газу до Німеччини – ЗМІ

Можливо було б отримати 130 гігават-годин на день. Взимку це становитиме 20 терават-годин

У французькому уряді кажуть, що могли б постачати газ до Німеччини найближчої зими.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За словами урядовців, загалом можна було б забезпечити близько 20 терават-годин газу. Це буде приблизно два відсотки річного споживання Німеччини.

"Можливо було б отримати 130 гігават-годин на день. Взимку це становитиме 20 терават-годин", — сказав представник міністерства енергетики Франції. Це відповідало б приблизно п'яти відсоткам річного споживання Франції.

Поставки з Франції були б дуже незвичними для Німеччини. Проте є ще технічні перешкоди, які потрібно подолати, кажуть представники уряду. Франція з міркувань безпеки додає до газу одорант, який потім, можливо, доведеться знову видалити.

Франція не настільки залежна від газу взимку, тому що в основному використовуються електричні обігрівачі. Для цього країні, у свою чергу, може знадобитися імпорт електроенергії з Німеччини. Це також відіграє важливу роль у дискусії про довший час роботи атомних електростанцій.

Як повідомлялося, Італія розраховує мати змогу повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.