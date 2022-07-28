НОВИНИУ французькому уряді кажуть, що могли б постачати газ до Німеччини найближчої зими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція розглядає можливість поставок газу до Німеччини – ЗМІ
Можливо було б отримати 130 гігават-годин на день. Взимку це становитиме 20 терават-годин
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
За словами урядовців, загалом можна було б забезпечити близько 20 терават-годин газу. Це буде приблизно два відсотки річного споживання Німеччини.
"Можливо було б отримати 130 гігават-годин на день. Взимку це становитиме 20 терават-годин", — сказав представник міністерства енергетики Франції. Це відповідало б приблизно п'яти відсоткам річного споживання Франції.
Поставки з Франції були б дуже незвичними для Німеччини. Проте є ще технічні перешкоди, які потрібно подолати, кажуть представники уряду. Франція з міркувань безпеки додає до газу одорант, який потім, можливо, доведеться знову видалити.
Франція не настільки залежна від газу взимку, тому що в основному використовуються електричні обігрівачі. Для цього країні, у свою чергу, може знадобитися імпорт електроенергії з Німеччини. Це також відіграє важливу роль у дискусії про довший час роботи атомних електростанцій.
Як повідомлялося, Італія розраховує мати змогу повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.
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