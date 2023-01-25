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Франція розпочне передачу танків AMX 10-RC Україні в наступному місяці

25 січня 2023, 21:15
Франція розпочне передачу танків AMX 10-RC Україні в наступному місяці
Фото: з вільного доступу
Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з причин безпеки.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC вже у лютому. 

Про це він сказав у ефірі телеканалу France 5.

"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - зазначив міністр.

За його словами, Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з причин безпеки. Оскільки рф може завдати ударів по логістичних ланцюжках.

Раніше повідомлялось, що Італія та Франція готують передачу ЗРК Україні.

Франціядопомога арміїтанкивійна в Україні

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