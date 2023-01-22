Італія та Франція готують передачу ЗРК Україні

Італія вже надала допомоги на суму близько 1 млрд євро

Італія спільно з Францією закінчують підготовку передачі зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні, передає "Європейська правда" із посиланням на заяву глави МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 мільярда євро. Готується шостий пакет, який включає системи протиповітряної оборони... У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP/T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - сказав Таяні.

Глава МЗС також заявив, що на нинішньому етапі серйозні переговори про припинення війни неможливі.

Нагадуємо, Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет.