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ПОЛІТИКА

Італія та Франція готують передачу ЗРК Україні

22 січня 2023, 17:57
Італія та Франція готують передачу ЗРК Україні
джерело espreso
Італія вже надала допомоги на суму близько 1 млрд євро

Італія спільно з Францією закінчують підготовку передачі зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні, передає "Європейська правда" із посиланням на заяву глави МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 мільярда євро. Готується шостий пакет, який включає системи протиповітряної оборони... У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP/T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - сказав Таяні.

Глава МЗС також заявив, що на нинішньому етапі серйозні переговори про припинення війни неможливі.

Нагадуємо, Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет.


ІталіяФранціядопомога Україні

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