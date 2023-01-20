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ПОЛІТИКА

Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot

20 січня 2023, 21:56
Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot
джерело slovoidilo
Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет.

Про це повідомляє NOS.

"Нідерланди беруть участь у проекті співпраці з США та Німеччиною щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot, включаючи боєприпаси, навчання та запчастини для їх обслуговування. Доставка цієї системи озброєння є унікальною та складною операцією. Співпраця передбачає постачання Нідерландами двох пускових установок і низки ракет", - йдеться у листі.

Нідерланди також допоможуть у навчання українців для роботи з системами Patriot.

"Таким чином, Нідерланди разом із союзниками реагують на терміновий заклик президента Зеленського забезпечити протиповітряну оборону проти триваючих ракетних атак і атак безпілотників на українські міста", - йдеться у листі.

Крім того, 65 солдатів морської піхоти до квітня тренуватимуть загалом 400 українських військових. Це відбувається у Великій Британії.

Нідерланди мають загалом три зенітні комплекси Patriot, четвертий знаходиться в резерві. Система може збивати вертольоти, пілотовані і безпілотні літальні апарати, балістичні і крилаті ракети з висоти до 20 кілометрів і на відстані до 60 кілометрів.

Система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок. 

Нагадаємо, Нідерланди розглянуть передачу Україні винищувачів F-16.

НідерландидопомогаPatriot

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