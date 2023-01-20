Нідерланди розглянуть передачу Україні винищувачів F-16

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

Про це повідомляє нідерландське видання NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро.