Нідерланди розглянуть передачу Україні винищувачів F-16
Про це повідомляє нідерландське видання NL Times.
"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.
Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.
За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".
Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро.