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Нідерланди розглянуть передачу Україні винищувачів F-16

20 січня 2023, 13:54
Нідерланди розглянуть передачу Україні винищувачів F-16
Фото: з вільних джерел
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

Про це повідомляє нідерландське видання NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро.

Нідерландидопомогавинищувач

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