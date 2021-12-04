Франція скасує авіарейси, які мають альтернативу у вигляді потягів

У середньому літак викидає в 77 разів більше СО2 на пасажира, ніж поїзд на цих маршрутах, хоча потяг дешевший, а втрачений час обмежений 40 хвилинами

Французькі депутати проголосували за призупинення внутрішніх авіарейсів, які мають альтернативу у вигляді прямого потяга з тривалістю поїздки менш ніж дві з половиною години, в рамках низки кліматичних та екологічних заходів.

Новий закон означатиме закінчення коротких внутрішніх рейсів з аеропорту Орлі, на південь від Парижа, до Нанта та Бордо, хоча сполучні рейси через аеропорт Шарль де Голль / Руассі, на північ від французької столиці, продовжуватимуться, повідомляє "Європейська правда".

Кліматична комісія, створена президентом Еммануелем Макроном, спочатку рекомендувала скасувати всі рейси між французькими напрямками, де існувала альтернатива прямого потяга з тривалістю поїздки менш ніж чотири години.

Однак цю вимогу було скорочено до двох з половиною годин після рішучих заперечень з боку деяких регіонів та авіакомпанії Air France-KLM, яка, як і інші авіакомпанії, сильно постраждала від місцевих та міжнародних обмежень на подорожі у зв’язку з пандемією.

Рік тому французький уряд погодив позику на 7 мільярдів євро для AF-KLM за умови скасування певних внутрішніх рейсів.

Виконавчий директор Air France-KLM Бенджамін Сміт заявив, що авіакомпанія прагне зменшити кількість своїх французьких внутрішніх маршрутів на 40% до кінця цього року.

Французька асоціація споживачів UFC-Que Choisir закликала депутатів зберегти чотиригодинну рекомендацію та надати новому закону "деяку суть ..., а також запровадити гарантії того, що французька національна залізниця SNCF не скористається можливістю штучно збільшити свої ціни або погіршити якість залізничного обслуговування".

Асоціація додає, що заборона внутрішніх рейсів, якщо існує альтернатива потяга тривалістю поїздки менше чотирьох годин, матиме "реальний вплив" на зменшення викидів CO2 і не матиме негативного впливу на час поїздки та ціни.

"У середньому літак викидає в 77 разів більше СО2 на пасажира, ніж поїзд на цих маршрутах, хоча потяг дешевший, а втрачений час обмежений 40 хвилинами", - сказано в повідомленні.

