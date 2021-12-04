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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Франції з'являться перші поїзди на водні

Випробування перших поїздів на водневих паливних елементах почнуться на залізничних лініях Франції в 2023 році, а з 2025 року нові експреси почнуть перевозити пасажирів
Чотири французьких регіони підписали контракт на закупівлю у машинобудівній компанії Alstom перших 12 поїздів, які працюють на водневих паливних елементах.
У Франції з Фото: Економічна правда
Нову технологію концерн Alstom вже випробував в Німеччині, де водневі поїзди курсують з 2018 року. Свою розробку французький концерн називає першим у світі поїздом на водні, повідомляє "Економічна правда".
 
Використовувати нові технології на своїх лініях зважилися регіони Овернь-Рона-Альпи, Бургундія - Франш-Конте, Гранд Ест і Окситанія. Загальна сума контракту - 190 млн євро.
 
Випробування перших поїздів на водневих паливних елементах почнуться на залізничних лініях Франції в 2023 році, а з 2025 року нові експреси почнуть перевозити пасажирів. 
 
Регіони замовили у Alstom 12 складів по чотири вагони, в кожному поїзді близько 220 сидячих місць. 
 
Водневі поїзди працюватимуть на лініях регіональних експресів TER - це місцеві лінії залізничного сполучення всередині регіонів.
 
Нові поїзди Alstom можуть працювати в двох режимах. З одного боку, це класичний електровоз, який працює від повітряної контактної мережі. У місцях, де ділянки дороги не електрифіковані, склад буде рухатися на водневих паливних елементах, що перетворюють енергію водню в електричний струм.
 
Запас водню, що знаходиться в спеціальній цистерні на даху, розрахований на 600 км шляху, зазначає Alstom. Поїзд оснащений батареями, які накопичують надлишки електроенергії, яку виробляє водневий паливний елемент.
 
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12 04 2021 12:31
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