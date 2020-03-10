У Нідерландах будуть використовувати для пасажирських перевезень водневі поїзда замість дизельних
Про це пише "Економічна правда" із посиланням на ЦТС.
Повідомляється, що випробування показали, що при виконанні всіх показників заправка паливом здійснювалася швидше, ніж очікувалося. Крім того, такий потяг працював на 50% тихіше, ніж дизельні, які в даний час експлуатуються на лінії.
За підсумками випробувань прийнято рішення задіяти в перевезеннях водневі поїзда замість дизельних.
Їх планується використовувати на маршруті, що зв'язує Гронінген зі Стадсканалом, а також з містом Лер в Німеччині після реконструкції моста через річку Емс.
Тендер на поставку нових поїздів планується провести в 2021 році.
Видання повідомляє, що випробування проводилися французьким концерном Alstom, регіональним підрозділом компанії Arriva і державним оператором залізничної інфраструктури ProRail.
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