Франція сподівається відмовити лідера Китаю від будь-яких зближень з путіним – POLITICO

Вашингтон має сумніви щодо спроб Макрона домовитися з Сі Цзіньпіном напередодні його візиту цього тижня.

Президент Франції Еммануель Макрон відправляється у Пекін та сподівається відмовити лідера Китаю Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє Politico.

Макрон сподівається, що Китай може відіграли посередницьку роль у війні рф проти України. При цьому незрозуміло, які важелі впливу має Макрон. Очікується, що президент Франції проведе кілька годин у дискусіях з Сі Цзіньпіном, і у поїздку увійде візит до міста, яке має особисту цінність для китайського президента.

Враховуючи невдалі спроби Макрона зіграти центральну роль у вирішенні конфліктів, таких як зупинка війни росії проти України чи відновленні ядерної угоди з Іраном, у США та інших країн є сумніви, що ця поїздка принесе значні результати.

За словами трьох анонімних чиновників адміністрації, Білий дім мало сподівається, що Макрон досягне успіху. Сі навряд чи піде на прохання Макрона або обмежить будь-які наполегливі кроки Китаю в Тихому океані.

До того ж, помічники Білого дому згадали про невдалі спроби Макрона виступити як миротворець з путіним напередодні вторгнення рф понад рік тому і очікують повторення цього разу.

Раніше повідомлялось, що Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні.