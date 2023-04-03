Франція сподівається відмовити лідера Китаю від будь-яких зближень з путіним – POLITICO
Президент Франції Еммануель Макрон відправляється у Пекін та сподівається відмовити лідера Китаю Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором володимиром путіним.
Про це повідомляє Politico.
Макрон сподівається, що Китай може відіграли посередницьку роль у війні рф проти України. При цьому незрозуміло, які важелі впливу має Макрон. Очікується, що президент Франції проведе кілька годин у дискусіях з Сі Цзіньпіном, і у поїздку увійде візит до міста, яке має особисту цінність для китайського президента.
Враховуючи невдалі спроби Макрона зіграти центральну роль у вирішенні конфліктів, таких як зупинка війни росії проти України чи відновленні ядерної угоди з Іраном, у США та інших країн є сумніви, що ця поїздка принесе значні результати.
За словами трьох анонімних чиновників адміністрації, Білий дім мало сподівається, що Макрон досягне успіху. Сі навряд чи піде на прохання Макрона або обмежить будь-які наполегливі кроки Китаю в Тихому океані.
До того ж, помічники Білого дому згадали про невдалі спроби Макрона виступити як миротворець з путіним напередодні вторгнення рф понад рік тому і очікують повторення цього разу.
Раніше повідомлялось, що Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні.