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Франція та Італія виступили проти нових обмежень на в’їзд для росіян – Bloomberg

25 червня 2026, 21:16
Франція та Італія виступили проти нових обмежень на в’їзд для росіян – Bloomberg
Фото: ua.korrespondent.net
Обговорення нового пакета санкцій ЄС проти рф ускладнили суперечки навколо заборони на в’їзд для колишніх російських військових.

Франція та Італія обережно ставляться до ініціативи Європейського Союзу щодо запровадження заборони на в’їзд для колишніх російських військових, які брали участь у війні проти України. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Відповідна пропозиція включена до проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти росії, який країни-члени планують обговорити найближчими днями.

За даними агентства, Париж і Рим загалом підтримують ідею недопущення до Євросоюзу осіб, причетних до російської агресії, однак висловлюють сумніви щодо механізму реалізації таких обмежень. Зокрема, вони побоюються, що нинішній підхід може стати підставою для значно ширших заборон на в’їзд громадян рф.

Крім того, Франція та Італія вважають, що подібні обмеження доцільніше врегульовувати через візову політику, а не в межах санкційного режиму.

Ще одним проблемним питанням, за словами співрозмовників Bloomberg, є необхідність визначати, хто саме з російських громадян брав участь у бойових діях проти України. У низці держав-членів вважають, що така перевірка може виявитися складною для практичного виконання.

Водночас дискусії навколо нового санкційного пакета не обмежуються лише питанням заборони на в’їзд. Серед інших суперечливих тем – перегляд механізму цінового обмеження на російську нафту, можливе поширення санкцій на судна, які перевозять російський скраплений природний газ, а також обмеження на імпорт окремих видів російської рибної продукції.

Проєкт 21-го пакета санкцій також передбачає нові торговельні обмеження щодо російських мінералів, металів і руд, а також експортний контроль стосовно близько двох десятків компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за даними ЄС, можуть бути залучені до постачання росії товарів подвійного призначення.

Також раніше в Єврокомісії назвали білорусь співучасницею агресії рф.

 
РосіявійнасанкціїЄвросоюз

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