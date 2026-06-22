У Єврокомісії назвали білорусь співучасницею агресії рф

Тому Україна має право на самооборону, коментуючи звинувачення на адресу бр у сприянні російській агресії.

У Єврокомісії прокоментували заяви президента України Володимира Зеленського щодо дій білорусі в контексті російської війни проти України.

Про це заявила речниця ЄК Анітта Хіппер, Брюссель вважає, що білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії.

Під час брифінгу її попросили оцінити вимогу Зеленського до Мінська демонтувати ретранслятори, які, за словами української сторони, можуть використовуватися для допомоги російським ударам дронами.

Хіппер наголосила, що ЄС розглядає білорусь як країну, яка неодноразово вдавалася до дій, що розцінюються як провокаційні — зокрема порушення повітряного простору держав ЄС та міграційний тиск на кордоні.

"Звичайно, Україна має право захищатися", – підсумувала речниця Єврокомісії.

Раніше ми писали, що Україна дала білорусі тиждень на деескалацію біля кордону.