CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранція та Канаду проведуть гуманітарну операцію із надання Індії допомоги у боротьбі із кризовою ситуацією, яка склалася через загострення пандемії COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція та Канада допоможуть Індії у боротьбі з СOVID-кризою
Канада підтримує народ Індії, який переживає складний період. Ці кошти допоможуть вдовольнити найбільш нагальні медичні потреби, зокрема дозволивши придбати й розповсюдити важливі товари й підтримати життєво важливі послуги із переливання крові та надання невідкладної допомоги
Фото: АА
Операція координуватиметься кризовим центром при МЗС. Гуманітарні вантажі відправлятимуться до Індії наприкінці тижня авіаційним і морським транспортом, повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції, передає Укрінформ.
Серед головних елементів гуманітарного вантажу - Франція надасть Індії обладнання для виробництва медичного кисню та іншу медичну продукцію.
У французькому зовнішньополітичному відомстві відзначають, що це є "виключна гуманітарна операція на знак солідарності" й підтримки індійського народу, враженого пандемією.
До надання гуманітарної допомоги Індії спільно з МЗС долучилася низка великих французьких компаній і банків.
Допомога також надається у рамках механізму ЄС із цивільного захисту.
"Канада підтримує народ Індії, який переживає складний період. Ці кошти допоможуть вдовольнити найбільш нагальні медичні потреби, зокрема дозволивши придбати й розповсюдити важливі товари й підтримати життєво важливі послуги із переливання крові та надання невідкладної допомоги", - заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.
За її словами, Канада невідкладно передасть індійському Комітету Червоного хреста 10 млн канадських дол. (близько 8 млн дол. США).
У міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що канадські кошти "дозволять закупити важливу медичну продукцію, в тому числі кисневі балони для лікарень".
Раніше повідомлялося, що органи охорони здоров’я Індії заявили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2 767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.
Франція, Гонконг, Канада, Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.
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