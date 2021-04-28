Франція та Канада допоможуть Індії у боротьбі з СOVID-кризою

Серед головних елементів гуманітарного вантажу - Франція надасть Індії обладнання для виробництва медичного кисню та іншу медичну продукцію.

У французькому зовнішньополітичному відомстві відзначають, що це є "виключна гуманітарна операція на знак солідарності" й підтримки індійського народу, враженого пандемією.

До надання гуманітарної допомоги Індії спільно з МЗС долучилася низка великих французьких компаній і банків.

Допомога також надається у рамках механізму ЄС із цивільного захисту.

"Канада підтримує народ Індії, який переживає складний період. Ці кошти допоможуть вдовольнити найбільш нагальні медичні потреби, зокрема дозволивши придбати й розповсюдити важливі товари й підтримати життєво важливі послуги із переливання крові та надання невідкладної допомоги", - заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.

За її словами, Канада невідкладно передасть індійському Комітету Червоного хреста 10 млн канадських дол. (близько 8 млн дол. США).

У міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що канадські кошти "дозволять закупити важливу медичну продукцію, в тому числі кисневі балони для лікарень".

Раніше повідомлялося, що органи охорони здоров’я Індії заявили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2 767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.

Франція, Гонконг, Канада, Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.