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Індія встановила світовий рекорд за кількістю заражених коронавірусом за добу

Загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в Індії з початку пандемії зросла до 15,9 млн.
Це найбільший добовий приріст, який за час пандемії виявляли у будь-якій країні світу. Попереднім рекордом вважався показник у 297,4 тис. нових випадків за добу в січні у США.
Індія встановила світовий рекорд за кількістю заражених коронавірусом за добу Фото: РБК-Україна

В Індії зареєстрували понад 314,8 тис. нових випадків зараження COVID-19 за минулі 24 години, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це найбільший добовий приріст, який за час пандемії виявляли у будь-якій країні світу. Попереднім рекордом вважався показник у 297,4 тис. нових випадків за добу в січні у США.

Кількість смертей від коронавірусу в Індії за 24 години збільшилася на 2,1 тис. і досягла 184 тис.

Загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в Індії з початку пандемії зросла до 15,9 млн.

Раніше цього тижня прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіткнулася з коронавірусною "бурею".

Лікарні у країні переповнені, повідомляється про нестачу вільних ліжок та апаратів ШВЛ.

Раніше у квітні влада різних штатів Індії для стримування зростання захворюваності вже впровадила додаткові обмежувальні заходи. Зокрема, влада столиці Нью-Делі впровадила у місті повний локдаун щонайменше до 26 квітня.

Нагадаємо, що в Україні 22 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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22 04 2021 15:04
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