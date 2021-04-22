В Україні зафіксовано 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 18 831 особа, летальних випадків - 470

22 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 990 353 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 533 303 особи, летальних випадків - 41 266.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 673 випадки; Вінницька область - 448 випадків; Волинська область - 455 випадків; Дніпропетровська область - 976 випадків; Донецька область - 847 випадків; Житомирська область - 544 випадки; Закарпатська область - 208 випадків; Запорізька область - 995 випадків; Івано-Франківська область - 184 випадки; Київська область - 877 випадків; Кіровоградська область - 210 випадків; Луганська область - 304 випадки; Львівська область - 804 випадки; Миколаївська область - 449 випадків; Одеська область - 844 випадки; Полтавська область - 807 випадків; Рівненська область - 563 випадки; Сумська область - 700 випадків; Тернопільська область - 357 випадків; Харківська область - 1 333 випадки; Херсонська область - 337 випадків; Хмельницька область - 870 випадків; Черкаська область - 695 випадків; Чернівецька область - 235 випадків; Чернігівська область - 520 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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