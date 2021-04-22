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В Україні зафіксовано 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 18 831 особа, летальних випадків - 470
22 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 990 353 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 533 303 особи, летальних випадків - 41 266.
В Україні зафіксовано 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ПЛР тест

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 673 випадки;

Вінницька область - 448 випадків;

Волинська область - 455 випадків;

Дніпропетровська область - 976 випадків;

Донецька область - 847 випадків;

Житомирська область - 544 випадки;

Закарпатська область - 208 випадків;

Запорізька область - 995 випадків;

Івано-Франківська область - 184 випадки;

Київська область - 877 випадків;

Кіровоградська область - 210 випадків;

Луганська область - 304 випадки;

Львівська область - 804 випадки;

Миколаївська область - 449 випадків;

Одеська область - 844 випадки;

Полтавська область - 807 випадків;

Рівненська область - 563 випадки;

Сумська область - 700 випадків;

Тернопільська область - 357 випадків;

Харківська область - 1 333 випадки;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 870 випадків;

Черкаська область - 695 випадків;

Чернівецька область - 235 випадків;

Чернігівська область - 520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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22 04 2021 12:32
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