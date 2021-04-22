В Україні зафіксовано 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 673 випадки;
Вінницька область - 448 випадків;
Волинська область - 455 випадків;
Дніпропетровська область - 976 випадків;
Донецька область - 847 випадків;
Житомирська область - 544 випадки;
Закарпатська область - 208 випадків;
Запорізька область - 995 випадків;
Івано-Франківська область - 184 випадки;
Київська область - 877 випадків;
Кіровоградська область - 210 випадків;
Луганська область - 304 випадки;
Львівська область - 804 випадки;
Миколаївська область - 449 випадків;
Одеська область - 844 випадки;
Полтавська область - 807 випадків;
Рівненська область - 563 випадки;
Сумська область - 700 випадків;
Тернопільська область - 357 випадків;
Харківська область - 1 333 випадки;
Херсонська область - 337 випадків;
Хмельницька область - 870 випадків;
Черкаська область - 695 випадків;
Чернівецька область - 235 випадків;
Чернігівська область - 520 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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