Франція та Польща тиснуть на Німеччину у питанні танків - Politico

Влада Франції та Польщі намагається переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на анонімного французького чиновника.

За його словами, Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", - пояснив він. Оскільки виробник танків - німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну вимагає дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Раніше публічно про тиск на Німеччину щодо танків говорила Польща, чиї чиновники згадували про існування "коаліції країн", які мають танки Leopard 2.

Чиновник із Франції додав, що одним із елементів тиску на Берлін була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків: вона мала на меті "порушити табу (на відправку західних танків в Україну), щоб німці почали рухатися".

"Між Макроном та Зеленським є "змова", і вона була частково інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків)", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Канцлер Німеччини не виключає передачу Києву танків Leopard.