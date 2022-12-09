Франція та Румунія допоможуть Україні експортувати зерно

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються, зокрема в Середземномор'я.

Про це пише Reuters.

"Експорт зерна з України впав з початку війни через те, що її чорноморські порти, ключовий шлях для постачання, довгий час були закриті, що підвищило світові ціни на продовольство і викликало побоювання щодо дефіциту в Африці та на Близькому Сході. Румунія, другий найбільший експортер пшениці в ЄС до країн поза ЄС, включаючи Єгипет, після Франції та найбільший експортер кукурудзи, був одним з альтернативних маршрутів експорту українського зерна", - зазначило агентство.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що підпише угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна до Європи та країн, що розвиваються, у тому числі середземноморських, які потребують продовольства.

За словами міністра, угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.

Згідно з проектом угоди, Париж інвестує у розробку проекту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимальне використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у порту Констанци та через Сулинський морський канал.

Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною та забезпечити оптимізацію руху суден з українським зерном.

Раніше повідомлялось, що Україна може залишитися світовим лідером з експорту соняшнику в новому сезоні.