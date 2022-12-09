RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна може залишитися світовим лідером з експорту соняшнику в новому сезоні

Враховуючи погіршення прогнозів виробництва соняшнику в Європі внаслідок значної посухи, попит на український соняшник очікується на достатньо високому рівні
Україна може залишитися світовим лідером з експорту соняшнику в новому сезоні Фото: fineartamerica.com

Згідно з оперативними даними, експорт соняшнику з України у 2021/22 МР сягнув історичного максимуму, склавши 1,63 млн тонн, що відбулося через призупинку експорту соняшникової олії та суттєве скорочення переробки всередині країни.

Про це пише АПК-Інформ.

Крім того, за даними USDA, Україна вийшла в лідери серед експортерів даної культури в світі в 2021/22 МР і, найімовірніше, затримається на даній позиції ще один сезон, як мінімум.

При умові автоматичного продовження роботи зернового коридору та стабільної роботи сектору переробки, відвантаження соняшнику на зовнішні ринки в новому 2022/23 МР можуть знизитись, склавши близько 1,1-1,2 млн тонн (-29% до показника 2021/22 МР), але це може стати другим за розміром обсягом експорту з України за всю історію і одним з найбільших серед країн-постачальників на світовому ринку.

При цьому, якщо експорт глибоководними портами знову буде призупинено і обсяги відвантажень соняшникової олії з країни знову знизяться, експорт олійної культури в сезоні-2022/23 може сягнути 2,5-3 млн тонн.

"Враховуючи погіршення прогнозів виробництва соняшнику в Європі внаслідок значної посухи, що спостерігається в регіоні в останні кілька місяців, попит на український соняшник очікується на достатньо високому рівні", – підкреслили аналітики АПК-Інформ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2022 10:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.