Франція також тренуватиме українських пілотів

Президент України Володимир Зеленський розказав про домовленість із Францією про тренування українських пілотів.

Про це Зеленський розказав в вечірньому зверненні.

"Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", - йдеться в зверненні.