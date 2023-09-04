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Франція також тренуватиме українських пілотів

04 вересня 2023, 09:58
Франція також тренуватиме українських пілотів
Фото: з вільного доступу
Президент України Володимир Зеленський розказав про домовленість із Францією про тренування українських пілотів.

Про це Зеленський розказав в вечірньому зверненні.

"Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", - йдеться в зверненні. 

Нагадаємо, що Зеленський та Макрон на початку вересня обговорили посилення захисту морських шляхів.
Франціятренуванняпілоти

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