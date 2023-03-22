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ПОЛІТИКА

Франція тренує українських пілотів на винищувачах Mirage понад півтора місяця – ЗМІ

22 березня 2023, 20:37
Франція тренує українських пілотів на винищувачах Mirage понад півтора місяця – ЗМІ
За даними видання, рішення про навчання пілотів було прийнято напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

Українські пілоти проходять прискорену підготовку на винищувачах Mirage 2000 на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі у Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

"З початку війни Франція часто піддавалася критиці з боку європейських союзників за неоднозначність своєї політики щодо росії. Однак Франція неодноразово була в авангарді військової допомоги Україні, спочатку з гарматами CAESAR, а потім з бронемашинами AMX. Останні проклали шлях для постачання західних важких танків, зокрема, знаменитих Leopard німецької розробки, яких дуже багато у парках європейських армій", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Франція продовжує це робити і сьогодні, навчаючи українських пілотів на винищувачах Mirage 2000, розроблених компанією Dassault Aviation. Понад півтора місяця близько тридцяти з них проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі. Рішення було прийнято напередодні візиту Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. Таким чином, Франція приєдналася до США, які також проводять навчання українських пілотів на F-16.

Французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма "Dassault Aviation". Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Складальну лінію Mirage 2000 зупинили у 2007 році після постачання останнього літака. Останній Mirage 2000 відправили ВПС Греції 23 листопада 2007 року. ВПС Франції виробляють заміну літака Mirage 2000 багатоцільовим винищувачем Dassault Rafale, прийнятому на озброєння ВПС 27 червня 2006 року.

Додамо, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зазначимо, що зараз Франція виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.

Раніше повідомлялось, що у Франції розглядають можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Франціянавчання військовихвинищувачіMirage 2000

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