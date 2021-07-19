Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Швидке поширення більш заразного дельта-варіанту COVID-19 призвело до стрибка нових інфекцій.
Однак міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 532 нових випадки захворювання, зареєстрованих в неділю, включають дані, які не були опубліковані напередодні.
"Щоденна цифра, опублікована сьогодні (+12 532), не повинна інтерпретуватися як виняткове зростання числа щоденних випадків, попри сильну динаміку розвитку кількості випадків", - йдеться в повідомленні, опублікованому на веб-сайті міністерства.
Міністерство повідомило про 10 949 випадків в суботу і 10 908 в п'ятницю.
Франція також повідомила про 891 людину з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії в неділю - всього на один більше, ніж попереднього дня. Загальне число смертей в лікарнях зросло на 5 за добу і становить 111 472.
Нагадаємо, що у Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів
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