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Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень

Міністерство повідомило про 10 949 випадків в суботу і 10 908 в п'ятницю
Франція повідомила про понад 12 500 нових випадків зараження коронавірусом в неділю – третій день поспіль кількість нових інфекцій в країні перевищує 10 000.
Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швидке поширення більш заразного дельта-варіанту COVID-19 призвело до стрибка нових інфекцій.

Однак міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 532 нових випадки захворювання, зареєстрованих в неділю, включають дані, які не були опубліковані напередодні.

"Щоденна цифра, опублікована сьогодні (+12 532), не повинна інтерпретуватися як виняткове зростання числа щоденних випадків, попри сильну динаміку розвитку кількості випадків", - йдеться в повідомленні, опублікованому на веб-сайті міністерства.

Міністерство повідомило про 10 949 випадків в суботу і 10 908 в п'ятницю.

Франція також повідомила про 891 людину з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії в неділю - всього на один більше, ніж попереднього дня. Загальне число смертей в лікарнях зросло на 5 за добу і становить 111 472.

Нагадаємо, що у Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів

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19 07 2021 10:06
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