Франція цього року поставить Україні 600 високоточних авіабомб AASM

Доставка бомб ПТРК є ключовим фактором для того, щоб українці змогли протриматися.

Ерозія лінії фронту була сповільнена завдяки бомбам ААСМ, пише уряд вранції в соцмережі X (Twitter).

В мінобороні Франції вказала, що за останні 10 днів ерозія лінії фронту була сповільнена завдяки бомбам французького виробництва.

"Ми повинні мислити категоріями корисного і ефективного військового обладнання, яке сприяє зміцненню довіри до Франції", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, що 16 лютого Україна і Франція на 10 років підписали угоду про гарантії безпеки.

Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.