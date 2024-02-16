Україна і Франція на 10 років підписали угоду про гарантії безпеки

Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон підписали в Парижі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка стала вже третьою подібною угодою на виконання Спільної декларації G7.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника ффісу президента Ігор Жовква.

Він зауважив, що безпекова Угода з Францією має ряд своїх конкурентних переваг:

чітка підтримка членства України в НАТО: Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробить внесок у мир і стабільність в усій Європі. Ми координуватимемо та посилюватимемо спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО;

основними складовими безпекових зобов’язань Франції є: всебічна допомога Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення та відбудови, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку рф; а також підтримка інтеграції України до ЄС і НАТО;

окремі положення Угоди присвячені співпраці у сфері інформаційної та кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, співробітництву у сфері розвідки і контррозвідки, а також протидії оргзлочинності;

закріплені конкретні обсяги підтримки – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Підтримка триватиме впродовж 10 років дії Угоди;

як і з іншими партнерами, зафіксували механізм екстрених консультацій та належного реагування впродовж 24 годин у разі можливого майбутнього збройного нападу рф;

потужний військовий блок, який передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, ППО, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, спроможностям повітряних сил та іншим критично важливим спроможностям. Особливу увагу варто звернути саме на далекобійну зброю та бойову авіацію;

окремий блок співробітництва у сфері ОПК передбачає сприяння Франції у розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів;

сильні положення щодо механізму компенсації збитків, завданих російською агресією, використання запорожених російських активів, а також окремий санкційний блок, де передбачені санкції не лише проти рф, але й інших держав-агресорів;

притягнення рф до відповідальності передбачає підтримку роботи Офісу Генпрокурора та МКС, а також участь в роботі Core Group щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

"Безпекові зобов’язання Франції лише пришвидшують шлях України до НАТО", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, 16 лютого президент Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Берліні 16 лютого підписали безпекову угоду, яка діятиме 10 років. У 2024 році Німеччина надасть на військову допомогу в сумі 7,1 мільярда євро.