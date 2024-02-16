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Україна і Німеччина підписали угоду про "гарантії безпеки"

16 лютого 2024, 13:48
Україна і Німеччина підписали угоду про
Фото: dt.ua
Країни підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, яка стала продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це розказав речник президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, повідомляє Європейська правда.

Підписання відбулось під час візиту президента України Володимира Зеленського. 

Подібні договори Україна підписувала з іншими союзниками. 

Так, на початку року Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки.

Деталі будуть пізніше - після спільного брифінгу Зеленського та Шольца, який розпочнеться найближчим часом. 

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Німеччини.

 

Німеччинаугодагарантії безпеки

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