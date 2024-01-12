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ПОЛІТИКА

Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО (оновлено)

12 січня 2024, 16:37
Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО (оновлено)
За угодою Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки на 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

Про це повідомляє ЄП.

За угодою Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю. В уряді Великої Британії цю угоду назвали історичною.

Договір став першим у сфері угод з безпеки на виконання домовленостей, узгоджених під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами "Групи семи" та іншими країнами.

Також Сунак оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів — до нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових. Зокрема, 200 мільйонів фунтів виділять на нові дрони.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася", — заявив президент Зеленський.

Сунак підкреслив, що це "перша з безпекових домовленостей, які підписує Україна". Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Велика Британія послідовно підтримує Україну на тлі російської агресії, надаючи фінансову, військову і гуманітарну допомогу. Згідно з даними бібліотеки Палати громад Великої Британії станом на жовтень 2023 року, Сполучене Королівство надало Україні військову допомогу на £4,6 мільярда (зокрема на £2,3 мільярда з 2022 року). Серед іншого Британія організувала програму підготовки українських військових, навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах і надає Україні далекобійні ракети.

Загальна військова, гуманітарна й економічна підтримка України Британією, за даними уряду Сполученого Королівства станом на початок грудня 2023 року, сягнула £9,3 мільярда.

"Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 млрд фунтів стерлінгів", – сказав Ріші Сунак.

Він також розповів, що увійде у пакет допомоги.

"Він охоплюватиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових", – заявив прем’єр Британії.

За словами президента Володимира Зеленського, допомога від Британії продовжить надходити і в наступні роки.

"Британія гарантує 2,5 мільярди на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії – десять років", – сказав Зеленський.

НАТОУкраїнаБританіяугода

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