Зеленський прибув до Німеччини

Сьогодні зранку президент України прибув до ФРН, де в нього заплановані зустрічі з партнерами.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції", - йдеться в дописі.

Президент додав, що це нова архітектура безпеки для України, нові можливості.

"Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцом та Макроном.