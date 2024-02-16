Зеленський прибув до Німеччини
Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції", - йдеться в дописі.
Президент додав, що це нова архітектура безпеки для України, нові можливості.
"Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - додав він.
Нагадаємо, що Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцом та Макроном.