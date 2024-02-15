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ПОЛІТИКА

Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцом та Макроном

15 лютого 2024, 11:12
Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцом та Макроном
Володимир Зеленський
Також він виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент України Володимир Зеленський 16 і 17 лютого відвідає Німеччину і Францію.

Про це повідомив Офіс президента України.

"16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

При цьому 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Раніше повідомлялось, що поки США зважують допомогу, Україна звертається за підтримкою до європейських союзників: очікується, що президент Володимир Зеленський шукатиме додаткової військової допомоги в країнах ЄС.

МакронШольцЗеленський.

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