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ПОЛІТИКА

Шольц розкритикував Борреля за позицію щодо Гази

16 квітня 2024, 10:44
Шольц розкритикував Борреля за позицію щодо Гази
Водночас один із представників ЄС зауважив, що Боррель, зі свого боку, завжди засуджував напади Хамас.

Канцлери Німеччини та Австрії Олаф Шольц та Карл Негаммер розкритикували главу зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (ЄС) Жозепа Борреля через його позицію щодо Сектора Газа.

Про це повідомляє Politico.

Під час саміту ЄС у березні Шольц та Негаммер, під час гарячого обміну думками щодо війни між Ізраїлем та Хамасом, виступили проти Борреля через відверту критику останнього в бік Тель-Авіва на тлі зростання кількості жертв у Секторі Газа.

"Ви не говорите від імені Німеччини та Австрії щодо Гази" було головним посланням обидвох канцлерів Боррелю.

Втім, попри критику, країни ЄС все ж погодились щодо заклику до припинення вогню в Секторі Газа, що, як пише Politico, "стало рідкісним проявом одностайності".

Водночас один із представників ЄС зауважив, що Боррель, зі свого боку, завжди засуджував напади Хамас та закликав до звільнення заручників, а також гуманітарної паузи.

Інші ж дипломати розповіли, що відносини між Німеччиною та Боррелем суттєво погіршились після того, як останній у 2021 році не відреагував на сумніви голови Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова в тому, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною військового призначення.

Очікується, що лідери ЄС знову зберуться у середу, або ж четвер, аби обговорити політику блоку після атаки Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо, минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Секторі Газа та почав військову операцію для ліквідації Хамас.

Сектор ГазиБоррельШольц

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